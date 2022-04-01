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Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede düzenlemeleri hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede düzenlemeleri hayata geçireceğiz

Fatih Belediyesi'nin düzenlediği 'Fatih'te Genç Projeler" programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere dijital medya konusunda uyarılarda bulundu. Sosyal medya düzenlemesinin yapılacağını söyleyen Erdoğan gençlerden gerçek hayattan kopmamalarını istedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen "Fatih'te Genç Projeler" programının açılışına katıldı. Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar: 

Tüm bu eser ve hizmetlerin İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Her yerde kütüphanelerin yaygınlaşması da memnuniyet vericidir. Her ne kadar tam tersi gösterilmeye çalışılsa da araştırmalar ülkemizde kitap okuma oranının giderek yükseldiğine işaret ediyor.  Bizim gençliğimizde güzel kütüphaneler, spor merkezleri yoktu, nereyi bulursa orada ders çalışan, sınava hazırlanan bir nesildik. Yokluklara ilave olarak bir de ideolojik çatışmaların yol açtığı huzursuzluk iklimi vardı. 

İnternet mecraları, sosyal medya, bilinçli kullanılmazsa adete bataklık gibi içine düşecek kişiyi yok edecek tehditleri barındırıyor. Dünyanın pek çok yerinde sosyal medya ve elektronik ticaret platformları konusunda ciddi düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Biz de benzer çalışmaların hazırlıklarına başladık. Geçen hafta dijital kültür, dijital ekonomi, hukuk meselelerini enine boyuna konuştuk. En kısa sürede gereken düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Gerçek hayattan kopmayın
Dijitalleşme ne kadar yaygınlaşsa da bir kitabın içerisine girerek adım attığımız dünyanın yerini tutamaz. Hiçbir dijital dünya sporla elde edilen fiziki performansın ikamesi olamaz. Gençlerimizden internetten istifade ederken gerçek hayattan kopmamalarını istiyoruz. Kağıda basılı kitapları, çantanızdan masanızdan eksik etmeyin, spora vakit ayırın. 

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