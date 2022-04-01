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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar: İstanbul'da zirve olabilir! Mayın tehlikesi sürecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar: İstanbul'da zirve olabilir! Mayın tehlikesi sürecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında Rusya Ukrayna konusu ve mayınlarla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna liderler zirvesi ve Putin'le yapacağı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Zelenski ve Putin'le görüşmeleri ile olası bir liderler zirvesi hakkında, "Dün sayın Zelenski ile görüşmemiz oldu, bugün de 4 gibi sayın Putin ile görüşmemiz olacak. Her iki liderle de görüşmelerde önce altyapıda ön görüşmeler neticesinde varılan bir mutabakat diyeyim, bunun getirisini, artık liderler bazında, özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için, bunun en üst düzeyde sayın liderlerle görüşmenin, bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik. Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var, sayın Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı söz konusuydu. Tarihi onlar belirleyecek, İstanbulumuzda bunu gerçekleştirebilir, bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek biz de bundan büyük mutluluk duyacağız" dedi. 

Mayın konusunda konuşan Erdoğan "Şu an itibarıyla bir sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız." dedi.

Bugün görüşme gerçekleşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 16.00'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüşerek, bu hafta İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında yapılan görüşmeleri ele almış, liderleri bir araya getirme önerisini yinelemişti.

Ukrayna'dan açıklama
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Eğer Türkiye, Ukrayna-Rusya liderler zirvesinin düzenlenmesine yardımcı olursa minnettar kalırız" dedi.

Kremlin'den açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’de gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelere ilişkin açıklama yaparak, “Müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli” dedi.

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