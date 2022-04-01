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İBB"ye bağlı müzelerin Cumhurbaşkanlığı kararıyla devredilmesini CHP Danıştay'a götürüyor

İBB"ye bağlı müzelerin Cumhurbaşkanlığı kararıyla devredilmesini CHP Danıştay'a götürüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, belediye müzelerinin Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devrine imkan tanıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni Danıştay'a götüreceklerini söyledi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Meclis'te, basın mensuplarıyla, sohbet toplantısında bir araya geldi.

CHP'li belediyelerin 3 yıldır milletin beklentilerini dikkate alarak çalıştığını anlatan Torun, Türkiye'nin yüzde 51'lik nüfusuna tekabül eden bir kesiminin CHP'li belediyelerin hizmet alanında bulunduğunu söyledi.

Torun, CHP'li belediyelerin seçim vaatlerinin yüzde 70'ini bu süre zarfında gerçekleştirdiğini belirterek, yerel seçimler için kalan 2 yılda da diğer projelerini hayata geçireceklerini kaydetti. Partisinin belediyelerinin kreş, öğrenci yurdu ve kadın sığınma evi sayılarını artırdığını dile getiren Torun, kadın istihdamının ve kadın yöneticilerin sayısının da artırıldığını ifade etti. Torun, rant yerine şehirlerin nefes alabilecekleri yeşil alanlar yarattıklarını, tarıma toplam 6 milyar 200 milyon liralık destek verdiklerini bildirdi.

Belediyelerinin 2019 yılından bu yana 4,8 milyon haneye 12 milyar 500 milyon lira yardım yaptığını da dile getiren Torun, öte yandan imkanı olan vatandaşların 160 milyon liralık yardımının da ihtiyaç sahiplerine aktarıldığını kaydetti.

İktidarın, yerel seçimlerde başarılı olan Millet İttifakı'nı itibarsızlaştırmak için belediyelerin imkanlarını elinden aldığını ve her türlü engeli getirdiğini öne süren Torun, belediyelere verilen birçok sorumluluğa karşılık gelirlerinin artırılmadığını savundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'li belediye başkanlarına yönelik bir sindirme ve itibarsızlaştırma politikası yürüttüğünü iddia eden Torun, bunun başarılı olamayacağını, hizmetlerine devam edeceklerini söyledi.

Turizmi Teşvik Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduklarını ve sonuç beklediklerini hatırlatan Torun, "Belediyelere ait müzelerin Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredilmesine imkan tanıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni Danıştay'a götüreceğiz." diye konuştu.

Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'li belediyelerin 20 milyar lira finansman tutarına sahip projelerini bir yılı aşkın bir süredir imzalamadığını ifade ederek, projelerin hayata geçmesinin mevzuat gereği ancak Erdoğan'ın onayıyla mümkün olabileceğine dikkati çekti. Bu projelerin herhangi bir Hazine garantisine ihtiyaç duymadığına işaret eden Torun, "Cumhurbaşkanı reddetse belki itiraz edeceğiz ama bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

chp
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