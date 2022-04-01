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PKK'lı sevgilisi ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel kaçtı mı? Bakan Bozdağ'dan açıklama

PKK'lı sevgilisi ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel kaçtı mı? Bakan Bozdağ'dan açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını açıklamadı. Güzel'in yurt dışına çıktığı iddia edilmişti.

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PKK'lı sevgilisi ile fotoğrafları çıkınca dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in  yurtdışına kaçtığı iddiası vardı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Bozdağ,  "Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor." dedi.

Adnan Oktar davasındaki tahliye kararları için de konuşan Bozdağ, "HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi." açıklaması yaptı. 

Bakan Bekir Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasına ilişkin de şunları söyledi:

Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz."

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