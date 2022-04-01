BIST 2.250
DOLAR 14,69
EURO 16,25
ALTIN 911,10
HABER /  POLİTİKA
ADV Ramazan Bayramı'nda Avantajlı Fiyatları Kaçırmayın

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya müzakerelerine yönelik son duruma dair açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ateşkes için Türkiye'nin çabalarını devam ettireceğini ifade ederek "Vatandaşlarımızı tahliye edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiyalı mevkidaşı Marta Lucia Ramirez ile ortak basın toplantısında konuştu. Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

-Bizim otobüslerimiz de şehrin dışında bekliyor. Çok sayıda sivil var, yaralılar var bunların da tedavi edilmesi lazım, görüşmeler sürüyor. Ukrayna'da toplam 87 vatandaşımız var. Refakatçilerle 190 kişi var tahliye edeceğimiz.

-İstanbul'da anlamlı bir ilerleme kaydedildi bunun ilerlemesi gerekiyor. Temaslarıma ara vermeden devam ediyoruz. Bir yandan bakanlar ve heyetlerle görüşüyoruz. Liderler düzeyinde alınması gereken kararlar var, Bakanlar düzeyinde paraflanması muhtemel anlaşma var. Biz temaslarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız da liderlerle görüşüyor, dün Zelenski ile görüştü, sayın Putin ile de görüşecek. Artık kalıcı ateşkesin sağlanması gerek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İkramiye ve maaş zammı için kritik viraj! İşte çalışan, emekli, memur için tarihler...
Foto Galeri İkramiye ve maaş zammı için kritik viraj! İşte çalışan, emekli, memur için tarihler... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Teravih namazı nasıl kılınır kaç rekat Teravih namazı saati var mı?
Teravih namazı nasıl kılınır kaç rekat Teravih namazı saati var mı?
İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Ninemin tatlısı
İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Ninemin tatlısı
Hayat pahalılığı ailelerin huzuru bozdu! TÜİK araştırmasından çarpıcı sonuçlar...
Hayat pahalılığı ailelerin huzuru bozdu! TÜİK araştırmasından çarpıcı sonuçlar...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Ukrayna mayınları açıklaması: 400 mayın daha geliyor paniği
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Ukrayna mayınları açıklaması: 400 mayın daha geliyor paniği
Ukrayna'da öğrenim gören üniversiteliler için YÖK'ten karar
Ukrayna'da öğrenim gören üniversiteliler için YÖK'ten karar
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na ilk kadın müdür
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na ilk kadın müdür
Zelenski iki generalin rütbelerini söküp isimlerini ifşa etti! Ukraynalı generallere 'vatana ihanet' damgası
Zelenski iki generalin rütbelerini söküp isimlerini ifşa etti! Ukraynalı generallere 'vatana ihanet' damgası
Ukrayna'nın Kırım ve Donbas kararı! BM Temsilcisi Sergiy Kyslytsya duyurdu
Ukrayna'nın Kırım ve Donbas kararı! BM Temsilcisi Sergiy Kyslytsya duyurdu
İsrail'den Türkiye açıklaması: Yeni fırsatlar sunacak
İsrail'den Türkiye açıklaması: Yeni fırsatlar sunacak
AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti
AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti