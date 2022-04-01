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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na ilk kadın müdür

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na ilk kadın müdür

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) ilk kez kadın müdür göreve getirildi.Sibel Ayhan Bayer ailelere uyarılarda bulunararak "Çocuklarda yeteneğin keşfi için yönlendirme önemli. Çocuklarınızı konser salonlarına, tiyatro salonlarına, bale gösterilerine, her türlü kültür sanat etkinliğine götürün" dedi

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) ilk kadın müdürü olan flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer, "Çocuklarda yeteneğin keşfi için yönlendirme önemli. Çocuklarınızı konser salonlarına, tiyatro salonlarına, bale gösterilerine, her türlü kültür sanat etkinliğine götürün." dedi.

Dokuz yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarının flüt bölümüne başlayan Bayer, üniversite kadar devam eden eğitim sürecini tamamlayarak Almanya'da yüksek lisans ve solistlik eğitimi aldı. Doktora eğitimini de tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye dönen Bayer, farklı orkestralarda çalışmaya başladı.

Uzun yıllar Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasında çalışan Bayer, 10 yıl önce katıldığı ve flüt sanatçısı olarak yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında ilk kez kadın müdür olarak görev aldı.

Bayer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yüz yıllık bir sanat kurumunda bir kadın müdür olarak görev almanın onur verici olduğunu söyledi.

CSO tarihinde 1957'den bu yana 65 yönetim seçimi yapıldığını ancak hiçbirinde kadın müdür yer almadığını anımsatan Bayer, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında hiç olmaması tarihi ile çok bağdaşan bir durum değil ama şunu söylemeliyim ki diğer kurumlarda bu görevi sürdüren sanatçı arkadaşlarım oldukça başarılı çalışmalar sergilediler ve sergiliyorlar." diye konuştu.

CSO'nun köklü tarihi ve sistemiyle diğer kurumlardan ayrıldığını belirten Bayer, böylesine tarihi olan bir kurumda uluslararası ve üst düzey işler yapma yükümlülüğünün bulunduğunu dile getirdi.

On yaşındaki kızının da kendi isteğiyle flüt eğitimi aldığını anlatan Bayer, çocukların kültür sanat alanında ebeveynlerinin yönlendirmesine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Bayer, "Çocuklarda yeteneğin keşfi için yönlendirme önemli. Çocuklarınızı konser salonlarına, tiyatro salonlarına, bale gösterilerine, her türlü kültür sanat etkinliğine götürün." ifadelerini kullandı.

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