BIST 2.247
DOLAR 14,69
EURO 16,24
ALTIN 911,95
HABER /  SAĞLIK
ADV Ramazan Bayramı'nda Avantajlı Fiyatları Kaçırmayın

Canan Karatay: Herkes kendinin doktoru olsun diye yazdım

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Canan Karatay: Herkes kendinin doktoru olsun diye yazdım

Prof. Dr. Canan Karatay’ın kaleme aldığı ‘Karatay Sözü’ kitabı raflarda yerini aldı. Kitapta tabii usullerle vücut bağışıklığını arttırma ve koruma konusunda birçok kolay ve hesaplı tavsiyeler yer alıyor.

Abone ol

Karatay Diyeti kitabıyla beslenme mitlerini yıkan ve doğala dönüşü özendiren Prof. Dr. Canan Karatay yeni kitabıyla okuyucularıyla buluştu. ''Her yaşta, her zamanda, her şartta Bağışıklık Zırhımız'' temasıyla hazırlanan Canan Karatay’ın kitabı ‘Karatay Sözü’ okuyucularla buluştu. 60 yıllık hekim tecrübesi ile Doktor Canan Karatay, tüm virüslere ve bakterilere karşı, kolaylıkla uygulanabilen vücut savunması güçlendirme usullerini anlatıyor.

Kitap hakkında bilgi veren Prof. Canan Karatay, ''Hekimlik mesleğini çok sevdim. Daha sonradan başladığım yazarlığı da çok sevdim. Bugüne kadar öğrendiklerimi, okuduklarımı, paylaşmak bana tarifsiz bir mutluluk verdi. Kitap fuarlarında tanıştığım okurlarımın "sağlığıma kavuştum", "çocuğum iyileşti” diye teşekkürleri, benim için en büyük mükafat oluyor. Bu kitapla bağışıklığın önemini anlatmak, gelecek nesillere güzel bir tecrübe mirası bırakmak istedim. ‘Karatay Sözü’ bunun için yazıldı. Herkes kendi kendinin hekimi olsun diye istedim. 7'den 70'e her yaşta en ucuz, en kolay, yan etkisiz ve pratik uygulanabilir hayat tarzı geliştirmek mümkün olduğu için, 'Karatay Sözü' şeref sözüdür'' diye konuştu.

Kitapta yer alan konu başlıkları şöyle:
Bağışıklık Sistemi Nedir? Nasıl Çalışır? Vücutta Neler Yapar?
Korona Virüslere Karşı Doğal Korunma Yöntemleri Neler?
Mikrobiyom Nedir? Nasıl Çalışır? Vücudumuzda Sıhhatli Bir Mikrobiyom Oluşturmanın Yolları.
"Gargara Yapmak” Neden Çok Önemli?
Sodyum Bikarbonat, Sağlımı Bir Vücut İçin Neden Olmazsa Olmaz?
Akut ve Kronik Enfeksiyonları, Kronik/Dejeneratif Hastalıkları Önlenenin En Temel Uygulaması: Tüm Hücrelerin Alkali Olması!
Vücudun Asidik Olması Ne Demektir?
Hipertonik Tuzlu Su Neden Hayati Önem Arz Eder?
İyot Neden Olmazsa Olmaz?
Doğal Fermantasyon Hakiki Sirke Bağışıklık Sisteminin ‘Can Simidi’ mi?
Toksik Ağır Metaller Vücuda Nasıl Etki Ediyor?
D Vitamini Grip Virüslerine ve Bakterilere Karşı ‘Kalkan’ Görevi mi Görüyor?

ÖNCEKİ HABERLER
iPhone büyük iş başardı! Şu rakamlara bakın kurulduğu günden bu yana...
iPhone büyük iş başardı! Şu rakamlara bakın kurulduğu günden bu yana...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ramazan mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ramazan mesajı
Sahura ne zaman kalkacağız 2022 sahura bu gece mi kalkıyoruz imsak uyarısı
Sahura ne zaman kalkacağız 2022 sahura bu gece mi kalkıyoruz imsak uyarısı
TESK Başkanı Palandöken'den Ramazan uyarısı: Alım gücümüz buna uygun değil
TESK Başkanı Palandöken'den Ramazan uyarısı: Alım gücümüz buna uygun değil
Ali Babacan: Bu hazineyi batırma projesidir
Ali Babacan: Bu hazineyi batırma projesidir
Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu astım hastalarını uyardı
Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu astım hastalarını uyardı
Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel oruç tutacaklar için önerdi: Mutlaka yapın
Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel oruç tutacaklar için önerdi: Mutlaka yapın
Rusya'dan Bayraktar İHA paylaşımı: Ukrayna bu talepte bulunmuş
Rusya'dan Bayraktar İHA paylaşımı: Ukrayna bu talepte bulunmuş
5 kiloluk şekerleri marketlerden toplayıp piyasaya daha pahalı sattılar
5 kiloluk şekerleri marketlerden toplayıp piyasaya daha pahalı sattılar
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a Erbakan cevabı: Bugün ne yapıyorsunuz? Mesele budur işte!
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a Erbakan cevabı: Bugün ne yapıyorsunuz? Mesele budur işte!