Ali Babacan: Bu hazineyi batırma projesidir

DEVA Partisi lideri Ali Babacan dövize endeksli mevduatı eleştirerek "Bu ülkeyi, devleti, hazineyi batırma projesidir." dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Babacan, dövize endeksli mevduata ilişkin, "Bu ülkeyi, devleti, hazineyi batırma projesidir. Tam bir çılgınlık" dedi.

Ekonomiye ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Her yerde enflasyon var ama Amerika'da enflasyon yüzde 7 oldu diye, 40 yılın en yüksek enflasyon diye büyük bir çaba var. Bizdeki enflasyon korkunç.

Merkez Bankası'nın faizini düşürüyorlar. Hazine'nin faizi yine aynı. Korkunç artmış durumda faiz ödemesi. Yıllarca 50 milyar TL civarında seyreden faiz ödemesi miktarı bu sene 291 milyar TL. Bu faiz bütçesinin tutması mümkün değil.

Faiz talimatla düşmez, güvenle düşer. Akıl ve bilim çerçevesinde uygulanan ekonomi politikalarıyla düşer.

Gerçek enflasyonun en az yüzde 80, yüzde 100 olduğunu vatandaşımız söylüyor.

Dövize endeksli mevduat

1970'lerde bunu denemişler. Özal bunu kapatmış. 'Kendini uyanık sananların bulduğu dalavere yöntemi' demiş.

Bu ülkeyi, devleti, hazineyi batırma projesidir. Tam bir çılgınlık.

İhracattaki artış

İhracattaki artış tabii ki bizi sevindirir. Ama tüm dünyada emtia ürünlerinin fiyatı arttı. Fiyatlar şiştiği için ihracat rakamları da arttı.

İhracattaki artış geçen senin aynı dönemine göre yüzde 21 artış. İthalattaki artış yüzde 49. Bu ne demek? Dış ticaret açığımız arttı.

Dış borç

Türkiye'nin 441 milyar dolarlık dış borcu var. Bunda kamu var, özel var. Bu yüksek mi? Yüksek. Ama Türkiye büyüse, Türkiye her sene dolar bazında ihracatını artırsa dersiniz ki Türkiye bu borcu öder. Ama maalesef Türkiye büyüyemeyecek.

Güven olmayınca yeterince yatırım olmuyor. Yatırım olmayınca işsizlik büyüyecek.

Başkanlık sistemi

Partili taraflı hükümet sistemi başladı 2018'de. Pandemi gelmeden önce ülkenin döviz rezervlerini satmaya, sıfırlamaya başladılar.

Yazık değil mi? Bu borç henüz doğmamış çocukların ödemesi gereken borç. Bunun tek sebebi de kötü yönetim.

Kurdaki artış

Kur bu kadar artmasaydı doğalgaza bu kadar zam yapılmak zorunda kalmayacaktı. Kur arttığı zaman A'dan Z'ye her şeye zam geldi.

Pahalı da olsa ürünler var. Ama yanlış yönetimde ısrar edilirse yarın kıtlıklar başlar.

Kuyrukları bitiren rahmetli Özal'dı. Kuyruklar bitmişti. Ta o dönemden bu döneme kuyruklar başladı.

Çanakkale Köprüsü

Büyük projeler yapılırken ihalesiz yapılıyor. Davetle yapılıyor. Şeffaf yapmıyorlar. Onun için çok pahalıya mal oluyor.

Erdoğan ekonomistse hadi düzeltsin ekonomiyi. Her şeyi biliyorum diyen hiçbir şeyi yapamaz.

Bu ülkeyi batıran sayın Erdoğan, başkası değil. Sayın Erdoğan döviz kurundaki kontrolü kaybetti, A'dan Z'ye her şeye zam geldi. Bunun sebebi makroekonomik dengelerin bozulması.

Asgari ücret

Yıllık artış yüzde 51. ÜFE yüzde 105. Bunlar TÜİK'in makyajlı rakamları. Bu zam nasıl yetsin.

Bizim önerimiz bir an önce enflasyonun durdurulması. Bu hükümet iş başında olduğu sürece bu enflasyon durmayacak.