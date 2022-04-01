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Emekli Fransız generalden Türkiye açıklaması: Takdir edilmeli

Emekli Fransız generalden Türkiye açıklaması: Takdir edilmeli

Emekli Fransız Tuğgeneral ve Fransa Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IRIS) Araştırmacısı Patrice Moyeuvre, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya heyetlerini bir masada toplamasının takdir edilmesi gereken çabalar olduğunu belirtti.

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Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinde iki dönem savunma ataşesi olarak da görev yapan Moyeuvre, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Savaşın Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiğini ifade eden Moyeuvre, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya heyetlerini bir masada toplamasına ilişkin, "Takdir edilmesi gereken çabalar. Bu görüşmelerden hemen sonuç beklenmesi zor. Bu görüşmelerin meyvesini vermesini ümit ediyoruz. Türkiye iki ülke arasındaki krizi çözmeye çalışıyor. Sonuçlar hemen gelmez, zaman gerekiyor. Saldırılar devam ediyor." diye konuştu.

Moyeuvre, Putin'in amacının Ukrayna'yı etkisiz hale getirmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna'da insani yardıma vurgu yaptığının ve bunun önemli olduğunun altını çizen Moyeuvre, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile iyi ilişkileri bulunduğunu ve her iki ülkeyle diyaloğu sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Moyeuvre, Türkiye'nin bu krizde üstlenmesi gereken rolü üstlendiğini kaydetti.

Yaptırımlar uzun vadede etkili olur
Fransa'nın ve Avrupa'nın Rusya'nın saldırılarına sert şekilde karşı çıktığını ifade eden Moyeuvre, Fransa'nın NATO ve Avrupa Birliği müttefikleriyle Rusya'ya karşı yaptırım kararları aldığını hatırlattı.

"Bu yaptırımlar uzun vadede etkili olur, (Kısa vadede etkisini gösterecek) yaptırımlar ümit etmemek gerekiyor." diyen Moyeuvre, bu zor zamanlarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğuna işaret etti.

Moyeuvre, Rusya'nın savaşta planladığından daha yavaş ilerlediğini ve Ukrayna'da karşılaştığı direnişin düşündüğünden daha fazla olduğunu vurguladı.

Rusya'nın temel hedefinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'i etkisiz hale getirmek ve ülkenin tamamını "işgal etmek" olduğunu ifade eden Moyeuvre, Ukrayna'nın da NATO'ya üyeliğinin zor göründüğünü ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de bunu ifade ettiğini aktardı.

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