Rus askerleri, Çernobil Nükleer Santrali’nden çekildi! Ukrayna Rus topraklarındaki petrol tesisini vurdu

RUSYA-Ukrayna savaşında 37. gün ilklerle başladı. Ukrayna, Rus topraklarındaki petrol tesisini vurdu. Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom), Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildiğini bildirdi. Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimi Rus ordusundan kurtarıldı.. İşte Rusya-Ukrayna savaşından son gelişmeler...

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Çernobil Nükleer Santrali, işgalin başladığı ilk gün olan 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilmişti. Rus askerleri Çernobil Nükleer santralini dün aniden boşaltarak Belarus'a geri çekildi. Santralde nükleer sızıntı mı başladı endişesi yaratan geri çekilme ile ilgili tüler ürperten iddialar gündeme geldi. Öte yandan Ukrayna ilk kez Rusya topraklarını bombaladı ve bir petrol tesisini vurdu. Herson'daki 11 yerleşim yeri ise Rus askerlerden temizlendi. İşte savaştan son gelişmeler...

Rus askeri Çernobil'den çekildi, muhafızları rehin aldı

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu'ndan (Energoatom), yapılan açıklamada, "Rus işgalci güçler, Çernobil Nükleer Santrali'ni terk etti. Santralde yabancı yok." ifadesi kullanıldı. Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Slavutiç kentinden de çekildiği kaydedilen açıklamada, "Rus güçleri, santralden ayrılırken esir aldıkları Ukrayna Ulusal Muhafızlarını da götürdü." bilgisi verildi.

Rus askerlerinde nükleer zehirlenme! 7 otobüs asker... Dışlama bölgesini denetleyen Ukrayna devlet kurumunun bir çalışanı, Çernobil'deki Rus birliklerinin Belarus'ta radyasyon hastalığı tedavisi gördüğünü iddia etti. Yaroslav Yemelianenko adlı yetkili, dün bir grup Rus askerinin daha tedavi için Gomel'deki Belarus Radyasyon Tıbbı Merkezi'ne götürüldüğünü söyledi. Toplamda 7 otobüs dolusu Rus askerinin radyasyon tedavisine alındığı iddia edildi.

Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu!

Sosyal medyada yayınlanan ve bir anda viral olan görüntülerde ise Ukrayna hava araçlarının Rusya toprakları içinde bir petrol tesisini vurduğu görüldü. Savaşta ikinci kez yaşanan bu gelişme dünya çapında büyük ses getirdi. Belgorod bölgesinde bulunan tesisin Mil Mi-24 helikopterleriyle havadan vurulduğu görülüyor. Belgorod’un Ukrayna’ya 40 kilometre, Harkiv şehrine ise 80 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı. Bu saldırının Ukrayna’nın Rusya topraklarında gerçekleştirdiği ikinci saldırı olduğu bildirildi. Şubat ayının sonlarında Luhansk’a yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Millerovo hava üssü de Ukrayna kuvvetleri tarafından vurulmuştu.

Herson bölgesindeki 11 yerleşim yeri kurtarıldı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun kayıplar yaşaması nedeniyle başkent Kiev'i bloke edemediği ve ele geçiremediği belirtildi. "Rusya, geçici olarak işgal altında bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde kendi yönetimlerini kurmaya çalışıyor" denilen açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin de Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı kaydedildi.

Rus ordusu Ukrayna'da 15 havalimanını yok etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askeri güçlerinin ülkede 15 havalimanını yok ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya toplam 1370 füze fırlattığı belirtildi. Saldırılarda 148 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, 10 milyondan fazla Ukraynalının savaş nedeniyle evlerini terk ettiği aktarıldı.