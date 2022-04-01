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Zelenski iki generalin rütbelerini söküp isimlerini ifşa etti! Ukraynalı generallere 'vatana ihanet' damgası

Zelenski iki generalin rütbelerini söküp isimlerini ifşa etti! Ukraynalı generallere 'vatana ihanet' damgası

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, iki Ukraynalı generalin ülkeye ihanet ettiği gerekçesiyle rütbelerini söktü. O generallerin isimlerini de açıklayan Zelenski, "Onlar artık buraya ait değiller. Şimdi tüm hainlerle uğraşacak zamanım yok, ancak yavaş yavaş hepsi cezalandırılacak." dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, açıkmalarda bulundu. 2 Ukraynalı generalin ülkeye ihanet ettikleri gerekçesiyle rütbelerinden ihraç edildiğini açıkladı. Zelenskiy, generallerin isimlerini de açıklayarak "Onlar artık buraya ait değiller. Şimdi tüm hainlerle uğraşacak zamanım yok, ancak yavaş yavaş hepsi cezalandırılacak." dedi.

Ukrayna'da, Rusya için çalışan askerler ve istihbarat görevlilerinin bulunduğunu ima eden Zelenskiy, "Her zaman olduğu gibi hiç düşünmeden kahramanlarımızın ödüllendirildiği bir kararnameyi imzaladım. Ukrayna Savunma Bakanlığındaki 136. askere teşekkür ederim." diye konuştu.

Generallerin isimlerini açıkladı
Zelenskiy, "Bugün zor bir karar daha alındı. Anti-kahramanlar hakkında başka bir karar verildi. Şimdi tüm hainlerle uğraşacak zamanım yok, ancak yavaş yavaş hepsi cezalandırılacak. Bu nedenle Ukrayna Güvenlik Servisi İç Güvenlik Ana Dairesi eski başkanı Andriy Olehovych Naumov ve Herson Bölgesi'ndeki SBU'nun eski başkanı Serhiy Oleksandrovych Kryvoruchko artık general değil." dedi.

O generaller buraya ait değil
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Disiplin Tüzüğü'nün 48. maddesine göre, vatanlarının nerede olduğuna karar veremeyen kıdemlilerin ve subaylar rütbelerinden mahrum bırakılacağını ifade eden Zelenskiy, "Rastgele generaller buraya ait değil!" diye konuştu.

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