İkramiye ve maaş zammı için kritik viraj! İşte çalışan, emekli, memur için tarihler...
Milyonların gündeminde bayram ikramiyeleri ve ilave zamlar var. Ramazan Bayram ikramiyesinin ödeme tarihi ve miktarlarına ilişkin detayların yanı sıra memurlara ve emeklilere ilave zam yanı 'refah payı' karara bağlanacak. İşte milyonlarca çalışanın beklediği kritik tarihler
Çalışanlar ve emekliler için Nisan ve Temmuz, kazanç ayları olacak. Emekliler bu ay alacakları bayram ikramiyelerinde ödeme tarihlerini beklerken diğer yandan Temmuz'da da milyonlar için ek zam söz konusu olabilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kendisine yöneltilen hem asgari ücret hem de diğer çalışanlarla ilgili maaş zammına dair "Gerekli görüşmeler ve ihtiyaç halini" işaret etmişti.
Takvim'de yer alan habere göre memurlar için ise zam, emekliler için zam + ikramiye ayı olan Temmuz'un kazanımlarının, ek iyileştirmelerle büyümesi bekleniyor.
Nisan ayına gelinmesiyle birlikte emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor.
1 Mayıs Pazar günü de Arefe. Bu nedenle bayram ikramiyeleri bu ay ödenecek, büyük bir ihtimalle de Nisan'ın 25'i ile 30'u arasında yatırılacak. İkramiye artışı için karar da bu ay verilecek.