Gıda ve temizlikten sonra ilaçta da KDV indirimi talebi! Eczanelerde sıkıntı sürüyor

Eczanelerde devam eden ilaç bulma sıkıntısının sürmesi ve fiyat dalgalanmasının devam etmesi üzerine gıda ve temizlikte uygulanan KDV indiriminin ilaçlarda da uygulanması için talep geldi.

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Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, bebek mamaları, hasta bezleri ve tıbbi cihazlara uygulanacak KDV oranın yüzde 8‘e düşürülmesinin ardından Sağlık Bakanlığına ilaçta uygulanan yüzde 8 KDV’nin kaldırılması çağrısında bulundu.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, bazı temel ihtiyaç maddelerinde yürürlüğe giren KDV düzenlemelerine ilaç grubunun da dâhil edilmesi için çağrıda bulundu.

Gazete Duvar'ın haberine göre; konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada ilaçta uygulanan yüzde 8 KDV’nin kaldırılmasını talep eden Üney, şu ifadelere yer verdi:

“Türk Eczacıları Birliği olarak Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı veya ithaline izin verdiği beşeri tıbbi ürün, tıbbi mama, tıbbi cihaz ve malzemelerde katma değer vergisinin (KDV) kaldırılmasına ilişkin ilgili mercilere talepte bulunmuştuk. Bu çerçevede 29 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bebek mamaları, hasta bezleri ve tıbbi cihazlara uygulanacak KDV oranın yüzde 8‘e düşürülmesi memnuniyet verici bir gelişmedir. İnsan sağlığı üzerinde hayati önem taşıyan ilaçlar, tüketimi ertelenemeyecek sağlık ürünleridir. Bu kapsamda hastaların en uygun koşullarda ilaca erişimlerinin sağlanabilmesi için Türk Eczacıları Birliği olarak ilgili başvurularımızda da belirtildiği gibi ilaçlarda uygulanan yüzde 8 KDV’nin kaldırılması talebimizi yineliyoruz.”