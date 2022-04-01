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AB'den Rusya'nın AB’nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararına tepki

AB'den Rusya'nın AB’nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararına tepki

Avrupa Birliği (AB), Rus makamlarının AB yetkilileri ve vatandaşlarının Rusya'ya girmesine getirdiği yasağa tepki gösterdi.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Borrell'in, Rus makamlarının AB ve üye ülkelerin yetkilileriyle Avrupa Parlamentosu ile ulusal parlamento mensupları da dahil bir dizi AB vatandaşının Rusya'ya girmesini yasaklama kararını esefle karşıladığı duyuruldu.

Açıklamada, "Rusya'nın AB'nin yaptırımlarına misilleme yaptığı" vurgulanarak, şunlar aktarıldı:

"AB yaptırımları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığına yanıt veriyor. Bu yasa dışı ve yıkıcı eylemleri sona erdirmeyi amaçlıyor. Rusya'nın karşı yaptırımlarından farklı olarak, AB kısıtlayıcı önlemleri şeffaf bir şekilde yayınlıyor ve bunlara nasıl itiraz edileceği de dahil her şey net kriterlere dayanıyor."

Açıklamada AB'nin Rusya'ya saldırganlığı durdurması ve tüm güçleriyle askeri teçhizatı derhal ve koşulsuz olarak Ukrayna'nın tamamından çekmesi çağrısı yinelenirken, bu ülkenin savaşın ve savaş sırasında işlenen suçlardan sorumlu tutulduğu hatırlatıldı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlaması sonrasında Moskova’ya yönelik artan yaptırımların yanı sıra Avrupa’da görevli 150 Rus diplomat, Viyana Sözleşmesi’ni ihlal ettikleri gerekçesiyle çeşitli ülkelerden sınır dışı edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da dün "mütekabiliyet gereği" AB'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurmuştu.

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