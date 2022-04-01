Fatih Erbakan'dan "Necmettin Erbakan bugün kimle olurdu?" açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hayatta olsa Necmettin Erbakan'ın bugün CHP ya da Cumhur İttifakı'ndan yana olmayacağını belirterek "Erbakan Hoca'mız hayatta olsaydı aynen Yeniden Refah Partisi gibi tek başına da kalsa Milli Görüş çizgisinden asla ödün vermeden mücadelesine devam ederdi." dedi.

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Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, devlet kurumlarınca paylaşılan resmi verilerin Türkiye'de halkın yarıya yakınının açlık sınırının altında gelire sahip olduğunu gösterdiğini ileri sürdü.

Hükümetin ekonomi politikalarını ve yap işlet devret modeliyle yapılan projelerde verilen garanti geçiş rakamlarını eleştiren Erbakan, devletin faiz borcuna ödediği parayla birçok köprü ve tünel yapılabileceğini savundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Necmettin Erbakan hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu." şeklindeki sözlerine işaret eden Erbakan, "Erbakan Hoca'mız, 6 yaşında çocuklara Kur'an öğretmeyi çağ dışılık olarak niteleyen, 'Ayasofya camii müze olarak kalmalıydı, cami olmamalıydı.' diyen, 'İktidar olursam ilk haftasında İstanbul Sözleşmesi'ni mutlaka geri getireceğim.' diyen, Osmanlı dönemini 'bir zulüm dönemiydi' diye tanımlayan CHP ile asla ama asla birlikte olmazdı." diye konuştu.

Fatih Erbakan, şöyle devam etti:

"Diğer taraftan Erbakan Hoca'mız, 20 senede 513 milyar dolar faiz ödeyen, bir senede 300 milyar liranın üzerinde faiz ödemesi yapan, tarımsal desteğe verdiği paranın 20 katını, esnafa verdiği desteğin 30 katını götürüp faize veren, hane halkını, özel sektörü, kamuyu, belediyelerle birlikte adeta boğazına kadar borca batıran Cumhur İttifakı'yla da asla ama asla olmazdı. Erbakan Hoca'mız hayatta olsaydı aynen Yeniden Refah Partisi gibi tek başına da kalsa Milli Görüş çizgisinden asla ödün vermeden mücadelesine devam ederdi."

"6'lı masanın teklifi kendi içinde çelişkiler barındırıyor"

6 muhalefet partisinin ortak metniyle kamuoyuna açıklanan yeni sistem önerisine ilişkin değerlendirmelerini de aktaran Erbakan, "6'lı masanın" teklifinde kendi içinde çelişkiler barındıran noktalar bulunduğunu, katılmadıkları ve mahsurlu gördükleri hususların yer aldığını kaydetti.

Paylaşılan teklifte parlamentonun sadece yürütme organına karşı güçlendirilmesinin söz konusu olduğunu dile getiren Erbakan, özellikle hakimlerin terfilerine ilişkin maddelerin Avrupa'ya entegre olma zihniyetinin bir ürünü olduğunu söyledi.

Erbakan, partisinin "İyileştirilmiş Başkanlık Sistemi" adı altında hazırlık çalışmalarını yürüttüğü yeni sistem önerisini de yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.