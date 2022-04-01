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Erkek arkadaşıyla görüşen genç kızı yere yatırıp tekme tokat dövdü sosyal medyada paylaştı

İhlas Haber Ajansı
Erkek arkadaşıyla görüşen genç kızı yere yatırıp tekme tokat dövdü sosyal medyada paylaştı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde genç bir kız, erkek arkadaşıyla görüştüğünü ileri sürdüğü başka bir genç kızı yere yatırıp tekme tokat döverek yerlerde sürüdü. O anları da cep telefonuyla kaydettiren genç kız ve yanındakiler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Erkek arkadaşıyla görüşen genç kızı yere yatırıp tekme tokat dövdü sosyal medyada paylaştı

Olay, Duraliler Ulukapı Mahallesi Şavlak mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, K.E., erkek arkadaşının görüşmeye devam ettiğini ileri sürdüğü eski kız arkadaşı Ş.G. (21) ile kavga etmeye başladı. Ş.G.’yi yere yatıran K.E., genç kıza tokat ve tekmeler atmaya başladı. 

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Erkek arkadaşıyla görüşen genç kızı yere yatırıp tekme tokat dövdü sosyal medyada paylaştı

Genç kızın bir yandan saçını tutup sürükleyen K.E., karın boşluğu ve kafasına da tekme atmaya devam etti. O anları ise K.E.'nin yanındakiler cep telefonuyla kaydetti ve görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. 

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Erkek arkadaşıyla görüşen genç kızı yere yatırıp tekme tokat dövdü sosyal medyada paylaştı

Ş.G.’nin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, aynı gün içerisinde K.E. ve yanındaki Ö.A., H.Ç. ve M.A.’yı gözaltına aldı. Olaya karıştığı belirtilen E.D.’nin ise arandığı öğrenildi.

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Erkek arkadaşıyla görüşen genç kızı yere yatırıp tekme tokat dövdü sosyal medyada paylaştı
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