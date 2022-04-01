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Erzurum'da kan donduran olay! Bir kişi eşini öldürüp intihar etti

Erzurum'da kan donduran olay! Bir kişi eşini öldürüp intihar etti

 ERZURUM’un Horasan ilçesinde, iddiaya göre bir kişi tartışma sonucu eşini silahla vurarak öldürdü daha sonra da intihar etti.

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Erzurum'un Horasan ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Nene Hatun Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki dairede oturan Yunus Karataş (37) ile eşi Hatice Karataş (32) tartışmaya başladı.

Olayın büyümesi üzerine pompalı tüfekle eşini yaralayan Yunus Karataş , aynı silahla kendini vurdu. Komşularının ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Yunus Karataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Hatice Karataş da kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yunus Karataş'ın cesedi, aynı hastanenin morguna gönderildi.

Polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Polisin yanı sıra jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Çiftin eve gelin yakınları fenalaştı.

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