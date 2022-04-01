Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Sedat Peker açıklaması! BAE Sedat Peker'i iade edecek mi?

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili konuştu. BAE, Sedat Peker'i iade edecek mi? Görümeler ne durumda?..

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türkiye'ye iadesine ilişkin açıklamada bulundu. İşte Bozdağ'ın Sedat Peker'le ilgili açıklamaları...

- Bildiğiniz gibi Kırmızı Bülten çıkarıldı. Türkiye hem İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden gelen talepleri de dikkate alarak iade talebinde bulundu.

- Bizim iade talebimizin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ulaştığını değerlendiriyoruz. Ama oradan şu ana kadar bize herhangi bir dönüş olmadı.