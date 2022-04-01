AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Hafta sonu etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarıda bulundu.

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İBB'den yapılan açıklamada, AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta başından beri etkili olan lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak fırtına şeklinde etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Pazar akşam saatlerine kadar 40-60 km/saatlik fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 50-80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

İBB'den hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olmaları istendi.