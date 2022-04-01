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Adana TMO önünde ucuz bakliyat kuyruğu

Adana TMO önünde ucuz bakliyat kuyruğu

Adana'da da Ramazan öncesi TMO satış noktası önünde kuyruğa girdi. Zamlara karşı daha uygun fiyatlı bakliyat almak isteyenlerin kuyruğu görüntülendi.

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Zincir marketlerdeki gıda ürünlerinin yanına yaklaşamayan vatandaşlar, iftar ve sahur sofralarında tencereyi kaynatmak için, ithal bakliyat satan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) satış noktaları önünde kuyruk oluşturdu.

Sözcü'nün haberine göre vatandaşlar, Adana'da da sabah erken saatlerden itibaren 11,5 TL'den pirinç, 12'şer TL'den mercimek ve kuru fasulye almak için TMO'nun D 400 Karayolu üzerindeki tesislerinde sıraya girdi. Zincir marketlerde iki katına satılan ürünlerini bir miktar daha ucuza satın alan vatandaşlar, “İthal pirinç ve mercimek aslında damak tadımıza çok uygun değil ama artık damak zevkini bir kenara bıraktık. Boğazımızdan bir şey geçsin de ne geçerse geçsin noktasındayız” dediler.

Uzun süre TMO kuyruğunda bekleyip bakliyat alan vatandaşlardan emekli Aydın Güleker, “Başka çaremiz yok. İthal ürün de olsa fiyatı daha uygun olduğu için kuyrukla beklemeyi göze aldık. Ben de isterim en güzel Osmancık, Gönen pirinci almayı, yerli mercimeği tercih etmeyi ama ne yapalım gücümüz ancak buna yetiyor” dedi.

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