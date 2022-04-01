Skandal! Ramazan'da cami önlerinde mangallı eylem yapacaklar

Hollanda'da İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi, ramazanda iftar saatlerinde cami önlerinde mangallı eylem yapacak.

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Hollanda'da İslam ve göçmen karşıtı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketinden yapılan açıklamada, ülke genelinde 12 kentte cami önünde mangallı eylem yapılacağı, 5 eylem için belediyelere izin başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

PEGIDA, Kovid-19 nedeniyle iki yıldır gösterilerine izin verilmediğini, "Ramazan Mangal Turu" olarak adlandırdıkları eylemlerin yapılmasının önünde herhangi bir engel olmadığını savundu.

Hareket önceki yıllarda da ramazan aylarında cami önlerinde mangallı eylemi planlamış, fakat bazı kentlerde belediyeler bu eylemlere izin vermemiş, bazılarında da gelen tepkiler sonucu eylemlerden vazgeçilmişti.