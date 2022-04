TRT'den ramazan ayına özel içerikler Serdar Tuncer yeniden ekranlarda

TRT, ramazan ayına özel olarak hazırladığı özel içerikleri ile ramazan bereketini ekran ve radyolarına taşıyacak.TRT 1 ekranlarında bu yıl altıncısı düzenlenen ramazan ayının sevilen yarışması "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" Eşref Ziya Terzi'nin sunumu ile her gün ekranlarda olacak

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 1 ekranlarında bu yıl altıncısı düzenlenen Ramazan ayının sevilen yarışması "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması", Eşref Ziya Terzi'nin sunumu ile her gün ekranlarda olacak.

Serdar Tuncer ile sahur bereketi

İftar ve sahur heyecanı da "Ramazan Sevinci" ve "Sahur Bereketi" programlarıyla yaşanacak. Serdar Tuncer'in sunduğu Sahur Bereketi 03.20 - 05.20 saatleri arasında, Ramazan Sevinci saat 19.00'dan itibaren ekranlara gelecek.

Zengin yemek kültürü ile dünya mutfağına damgasını vuran lezzetler, TRT 1'de "Türkiye'nin Mutfağı" programıyla hafta içi her gün saat 13.00'de Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl'ün sunumuyla ekranlara gelecek.

Ramazan ayının kuşatıcı birleştiriciliğini gündemine taşıyan “Ramazan Günlüğü" programı geniş içerik yelpazesi ve Bekir Köse'nin sunumuyla ay boyunca her cumartesi ve pazar saat 16.30'da TRT 1 ekranlarında olacak.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin dünyaya ilham veren ölümsüz eseri Mesnevi'de yer alan hikayeler, Bahadır Yenişehirlioğlu'nun şiir tadındaki anlatımıyla "Mesnevi'den Hikayeler" programı hafta içi her gün 08.40'ta TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

TRT arşivinden "Nerede o eski ramazanlar!" dedirten nostaljik ramazan videoları hafta içi her gün 09.05'de, yaşamdan iyilik öyküleri ile kalbimizi ısıtacak "Bir İyilik Hikayesi" hafta içi her gün saat 10.00'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

TRT 2 dizi, film ve programlarla ramazanda dopdolu

4 Nisan’dan itibaren ay boyunca her gece 01.30’da “Mavera”, hafta içi her akşam saat 18.00’de kültür-sanat haber bülteni “Hayat Sanat” ramazan ayı etkinlikleri ile TRT 2 ekranlarında olacak.

TRT 2 ayrıca 5 Nisan saat 21.00’de Prof. Dr. Mehmet İpşirli ve Dr. Coşkun Yılmaz geçmişten bugüne ramazan ayı yaşayışını ele alacak. 27 Nisan saat 22.00’de ise yerli sinema "Miraciyye Saklı Miras" TRT 2 ekranında olacak. 1 Nisan’da “Müslüman Gibi Yaşamak”, 2 Nisan'da "Ailenin Yeni Üyesi" de özel bölümüyle TRT Belgesel’de olacak. Kanalın ramazan içeriklerinden bir diğeri de "Tarihin Efsaneleri" 2 ve 3 Nisan’da ekrana gelecek.

TRT Çocuk’un ramazana özel içerikleriyle minikleri ekran başına çağırıyor

Çocuklar, "Ramazan Tayfa" ile kahramanların maceralarına ortaklık ederek "diş kirası" ve "arife çiçeği" gibi ramazana ait kavramlarla tanışacak. Miniklere ramazanın güzelliklerini anlatacak “Ramazan Tayfa”, haftanın her günü 19.35’te izleyici ile buluşacak.

Çocukların anılarından uyarlanan 2D animasyon türündeki “Ramazan Güncesi”nde oruç, ramazan topu ve iftar sofrası hazırlığı gibi çocukların merak edebileceği kavramlar anlatılacak. Program, haftanın her günü 19.45'te ekrana gelecek. Bir ramazan davulcusunun ve onun yerinde duramayan sevimli köpeğinin başlarına gelen komik ve eğlence dolu serüvenlerin anlatıldığı "Ramazan Davulcusu" ise her gün 19.40’ta "TRT Çocuk"ta yayında olacak.

Güney Afrikalı sanatçı Zain Bhikha'nın TRT Çocuk için hazırladığı "Everything Belongs to Allah" ve "Ramadan, We Are One" isimli şarkıları da bu ay izleyicilerle buluşacak.

TRT Çocuk'un sevilen yapımlarından "Pırıl", ramazana özel bölümüyle 2 Nisan Cumartesi günü 15.15 ve 19.50 saatlerinde TRT Çocuk’ta olacak.

Doğa sevgisiyle çocukları neşe ve mutluluk dolu dünyasına davet eden "Niloya" da çocuklara ramazan coşkusunu yaşatacak. "Niloya"nın sahur özel bölümü 1 Nisan Cuma günü, iftar özel bölümü ise 2 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da ekrana gelecek.

TRT Avaz Bursa’dan Türk dünyasına seslenecek

Türk dünyasına yönelik program ve içerikleri ile dikkati çeken TRT Avaz, ramazanda Bursa’dan dünyaya seslenecek. Türk dünyasının manevi iklimi ve kültürel zenginliğin ele alınacağı her gün farklı bir konuğun Bursa’da ağırlanacağı program ramazan sevincini dünyaya yayacak.

TRT Kürdi de içerikleri ile Ramazan’a hazır. Hazreti Muhammed'in hayatını ele alan Siyer-i Nebi Ramazan boyunca her akşam saat 21.00’de; mahalle yaşamını anlatan “Sur'da Ramazan” isimli dizi ay boyunca her akşam saat 20.00’de ekrana gelecek. İftar Vakti programı saat 17.45, Sahur Vakti programı ise 02.45’te TRT Kürdi ekranlarında olacak.

İstanbul Ayasofya merkezli, İstanbul akşam ezanı ile başlayıp Londra akşam ezanı ile biten, Avrupa’nın şehirlerinden canlı bağlantıların yapılıp konukların alınacağı iftar programı “Hoş geldin Ramazan”, ramazan ayı boyunca TRT Türk’te ekranlara gelecek.

TRT Radyoları Ramazan’da da bir başka

TRT Radyo 1’de her akşam saat 19.00’da iftarı beklerken uzman konukların yer alacağı “Radyo’da İftar” programı dinleyiciyle buluşacak.

"Sahur Özel" programında ise dini bilgiler ve geleneksel değerlerle ramazanın ruhu yaşatılacak. Ayrıca Sahur Özel Programı içerisinde; Türkiye'nin önde gelen hafızlarının okumalarıyla Mukabele yayını olacak. Böylece aynı zamanda Kur’an ayı olan ramazan süresince dinleyiciler ile birlikte Kur’an Hatmi de icra edilmiş olacak.