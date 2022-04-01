Boşanma aşamasındaki eşini 21 kez bıçaklayarak öldürdü! O kocanın savunmasına bakın

Boşanma aşamasındaki karısını 21 kez bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle "eşini tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci, olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti.

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Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktulün ailesi ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci, olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını öne sürerek, "Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 ay kadar tedavi gördüğümü söylüyorlar. Bu olayı hatırlamıyorum. Kendimi de hiç iyi hissetmiyorum." diyerek ağladı.

Söz verilen maktul Hanife Demirci'nin babası Yaşar Osmanoğlu da kızının sanıkla 2010'da evlendiğini, son 2 yıldır aralarında anlaşmazlıklar yaşandığını ve kızının en son kardeşini arayıp dayanamadığını, eve dönmek istediğini söylediğini anlattı.

Baba Osmanoğlu, yanlarına taşınan kızının sanığa boşanma davası açtığını dile getirerek, "Dava açtıktan 15 gün sonra sanık, babası, kardeşi ve 'dayı' dedikleri bir kişi evimize geldi. Karşı taraf bize boşanmak için ne istediğimizi sordu. Biz de bir talebimizin olmadığını söyledik. Sonrasında sanık ve babası 'Bizden hiçbir mal alamazsınız, kızınızın ölüsünü de bulamazsınız.' şeklinde ileri geri konuşmaya başladı. Sonrasında tehditler etmeye başladılar. Kızım ise sadece çocuklarının geçimini sağlayacak kadar nafaka istediğini ve başka bir şey istemediğini söyledi. Sonrasında sanık ve beraberindekiler evden ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Sanığın servis şoförü olduğunu ve psikolojik testlerden geçtikten sonra bu işi yaptığını anlatan Osmanoğlu, "Bu yüzden sanığın akıl sağlığı bozuk şeklindeki ifadelerine katılmıyorum. Sanıktan şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

Tanık Tuğçe Aygül de sanık ile maktulün tartıştığını camdan gördüğünü ifade ederek, "Balkondan baktığımda ilk etapta iki erkeğin boğuştuğunu düşündüm. Sonrasında yere biri düştü. Düşenin kadın olduğunu o zaman anladım. Yere düşmesiyle sanık, kadını defalarca kez bıçakladı. Sonra bıçağı bırakıp kaçmaya çalıştı ama bir kadın ona engel oldu. Sanık o sırada sigara yaktı ve sigarasını içmeye başladı." diye konuştu.

Mahkeme, tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci'nin cezai ehliyetinin olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ve mevcut halinin devamına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.