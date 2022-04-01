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Lider Filo’nun halka arzı başarıyla tamamlandı

Lider Filo’nun halka arzı başarıyla tamamlandı

Lider Filo’nun Borsa İstanbul’daki halka arzına yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. 294.466 yatırımıcının katıldığı halka arza 3.09 kat talep gelirken, halka arzın toplam büyüklüğü 380.460.000 TL oldu.

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Türkiye’de operasyonel araç kiralama sektörünün güçlü oyuncusu Lider Filo’nun halka arzı başarıyla tamamlandı. 29-30 Mart 2022 tarihlerinde Tera Yatırım liderliğinde tüm yetkili aracı kurum ve bankaların katılımıyla gerçekleşen Lider Filo’nun halka arzında toplam büyüklük 380.460.000 TL olarak gerçekleşti. Eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilen halka arz işlemine katılan tüm yatırımcıların tamamına dağıtım yapıldı. Halka arz edilen şirket hisselerinin Borsa İstanbul’da “18,65 TL” fiyat ve “LIDER” kodu ile 4 Nisan 2022, Pazartesi günü işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi
Borsada satış, eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilen halka arza; toplam 294.466 yatırımcı katıldı. Gerçekleştirilen işlemde, halka arz büyüklüğünün toplamda 3.09 katına denk gelen 1.175.863.794 TL’lik talep toplandı. 

Şirketin sermayesi halka arz sonrasında 53 milyon TL’den 66 milyon TL’ye yükseldi. Tamamlanan talep toplama süreci sonunda, ek satışla birlikte toplam sermayenin yüzde 30.91’ine karşılık gelen paylar halka arz edildi.

Metin Barokas: Sürdürülebilir büyümeyi hızlandıracağız
Lider Filo Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barokas, başarılı geçen halka arz ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Halka arz sürecinin başarılı olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Ulaşmış olduğumuz başarı yatırımcıların Lider Filo’nun vizyonuna, gelecek hedeflerine ve performansına duydukları güveni gösteriyor. Halka arzda yatırımcılardan gelen yüksek talebin verdiği moral ve güç ile, Lider Filo olarak filomuzu büyütmek suretiyle potansiyel müşterilerimizi kazanmayı ve sürdürülebilir büyümeyi hızlandırmayı hedefliyoruz.”

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