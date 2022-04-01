Çağlar Söyüncü için İtalyan devinden çılgın teklif

Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için Juventus iddiası İngiliz basınında manşetleri süslüyor. Leicester ile henüz sözleşme yenilemeyen Çağlar Söyüncü için lanse edilen teklifin İngiliz ekibi tarafından kabul edileceği öne sürüldü.

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Leicester City'de Çağlar Söyüncü dönemi sezon sonunda bitebilir. Leicester, kontratının son yılına girecek olan Çağlar Söyüncü ile sözleşme yenilemezken İngiliz basınında çıkan haberlere göre milli stoperimizin son talibi Juventus oldu.

Leicester City, takımdan ayrılmaya sıcak bakan Çağlar Söyüncü'yü yeni sözleşme konusunda ikna edememesi halinde sezon sonunda satacak. İngiliz basını, Juventus'un pazarlık masasına 42 milyon sterlin ile oturacağını iddia ederken bu rakamın Leicester City'yi teşvik ettiği belirtildi.

Öte yandan İtalyan basınında çıkan haberlere göre ise Leicester City ve Juventus, Çağlar Söyüncü transferi için resmi temaslara başladı. Önceliği Çağlar Söyüncü olan İtalyan devinin alternatif olarak belirlediği isim ise Antonio Rudiger.

Adı geçtiğimiz dönemde Chelsea, Manchester United ve Barcelona'yla da anılan Çağlar Söyüncü, Katalanlar tarafından Carles Puyol'a benzetilmişti.

Bu sezon Leicester City formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Çağlar Söyüncü'nün 1 golü bulunuyor. Kulübüyle 2023 yılına kadar kontratı olan 25 yaşındaki milli stoperimizin güncel piyasa değeri 45 milyon euro. (Akşam)