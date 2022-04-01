Barış Pınarı'nda saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarıbölgesinde iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz.