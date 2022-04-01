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Barış Pınarı'nda saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı'nda saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarıbölgesinde iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde: 
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz.

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