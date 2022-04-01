Rusya-Ukrayna savaşının seyri değiştiren saldırı! Ukrayna, Rusya'yı kendi toprağında vurdu
RUSYA'nın Ukrayna'yı işgalinde 37'nci gününde, Ukrayna ordusu bu defa Rusya'yı kendi topraklarında vurdu. Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 37 gündür devam ederken, Rusya'dan gelen haber savaşın seyrinin değiştiğini gösterdi. Savunmadaki Ukrayna ordusu bu kez Rusya'yı kendi topraklarında vurdu.
Rusya’da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söyledi.
Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya’ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.