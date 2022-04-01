BIST 2.250
DOLAR 14,69
EURO 16,22
ALTIN 910,43
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan Bayramı'nda Avantajlı Fiyatları Kaçırmayın

Ali Erbaş: Yeni bir cami daha açıyoruz, şaşırıp kalıyorlar

Ali Erbaş: Yeni bir cami daha açıyoruz, şaşırıp kalıyorlar

Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayına giriliyorken ‘Hasan Hüseyin Şentürk Camii’nin açılışını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımı ve dualar eşliğinde ibadete açtı. Caminin ilk hutbesini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş irad etti ve ardından Cuma namazını kıldırdı.

Abone ol

11 ayın sultanı Ramazan ayının arifesinde Ümraniye Belediyesi, Esenkent Mahallesinde yapımını tamamladığı Hasan Hüseyin Şentürk Camii’ni, dualar eşliğinde ibadete açtı. Ümraniye Belediyesi’nin arsasını tahsis ettiği, hayırsever vatandaşın katkıları ile yapımı tamamlanan caminin açılışı Ramazan öncesi yapıldı. Caminin inşaat alanı 968 bin metrekareden oluşuyor. Caminin içi 581 kişilik kapasiteye sahip iken, avlusunda da 525 kişi ibadet edebiliyor. Açılışa; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, cami yapımında emeği geçen hayırsever Bilal Şentürk, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programı protokol konuşmaları ile devam etti. Konuşmanın sonunda dualar edilip açılış kurdelesi kesildi. Program sonrası caminin ilk hutbesini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş irad etti ve ardından Cuma namazını kıldırdı.

“Bugün 90 bin camimize ilaveten bir cami daha açıyoruz”
Açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu gece teravihe başlayacağız. Rabb'imin bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. En hayırlı açılışlardan birisinde bulunuyoruz. Çünkü mekanların en hayırlısı camilerdir. Bunu biliyoruz, burada bugün 90 bin camimize ilaveten bir cami daha açıyoruz.

Elhamdülillah, gittiğimiz yerlerde Türkiye olarak bizim 90 bin camimiz var dediğimiz zaman Müslümanlar gururlanıyor. Başkanlığımıza gelen heyetlere bunu anlattığımız zaman şaşırıp kalıyorlar.

Bu bizim milletimizin zenginliğidir. Milletimizin cömertliğidir, milletimizin kalbinin, gönlünün, camilere ne kadar bağlı olduğunun bir göstergesidir, ispatıdır.“ dedi.

“Camilerimiz sokaklarımızın nurudur”
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise “Peygamber Efendimiz (Sallahü aleyhi ve sellem) bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyorlar. “Her kim Allahü Teala'nın rızasını kastederek bir mescit bina inşa ederse Allahü Teala da ona cennette onun gibi bir ev inşaa eder” Bizler için böyle hayırlı işlere vesile olmaktan daha büyük onur olmasa gerek. Rabbim sevabından cümlemizi nasip etsin. Hissedar etsin inşallah. Değerli komşularım, camilerimiz sokaklarımızın nurudur. Buranın eski halini bilirsiniz. Eski hali şimdiki hali nereden nereye. Bu sokaklarımız bu camimizde şenlendi, nurlandı. Allah şehrimizin semalarından ezanları camilerimizin saflarından da insanları eksik etmesin İnşallah” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a plaket ve hediye takdiminde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
Teknik Direktör Güvenç Kurtar: Ayakkabımı atsam onlardan iyi antrenörlük yapar
Teknik Direktör Güvenç Kurtar: Ayakkabımı atsam onlardan iyi antrenörlük yapar
Teravih namazı kılmak farz mı Diyanet teravih saati kaçta?
Teravih namazı kılmak farz mı Diyanet teravih saati kaçta?
Bosnalı Sırp lider Dodik'ten Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e seçim desteği mektubu
Bosnalı Sırp lider Dodik'ten Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e seçim desteği mektubu
Fatsa'da faciadan dönüldü: Elekçi Deresi üzerinde asma köprü takılırken çöktü
Fatsa'da faciadan dönüldü: Elekçi Deresi üzerinde asma köprü takılırken çöktü
Hazırlıklı olmalıyız: Büyük orman yangınları çağına girdik!
Hazırlıklı olmalıyız: Büyük orman yangınları çağına girdik!
Sahursuz oruç tutulur mu Diyanet bilgisi unutursak kabul olur mu?
Sahursuz oruç tutulur mu Diyanet bilgisi unutursak kabul olur mu?
Çağlar Söyüncü için İtalyan devinden çılgın teklif
Çağlar Söyüncü için İtalyan devinden çılgın teklif
Barış Pınarı'nda saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı'nda saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Hamile hemşireye darp davası: 'Darp etseydik çocuğunu düşürürdü' deyip tahliye oldular!
Hamile hemşireye darp davası: 'Darp etseydik çocuğunu düşürürdü' deyip tahliye oldular!