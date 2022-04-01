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Flaş karar! Salgın "kritik hastalık" kategorisinden çıkarıldı

Flaş karar! Salgın "kritik hastalık" kategorisinden çıkarıldı

İSVEÇ'te Kovid-19 yasası bugün itibarıyla yürürlükten kaldırılırken salgın, "kritik hastalık" kategorisinden çıkarıldı.

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İsveç Parlamentosu, Kovid-19'un halk sağlığı için tehlike oluşturmadığını ve kritik hastalık kategorisinden çıkarıldığını duyurdu.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde Kovid-19 yasasının kaldırıldığı ülkede, tüm ülkelere yönelik seyahat yasaklarının da kalktığı belirtildi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Sara Byfors, hastalığa karşı ciddi koruma sağlayan aşı sayesinde virüsün toplumu etkilemediğini ve bu yüzden de Kovid-19 yasasını yürürlükten kaldırdıklarını bildirdi.

İsveç hükûmeti, Kovid-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 9 Şubat itibarıyla kaldırmıştı.

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