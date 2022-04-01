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Süleymaniye Camisi'nin şerefesinden parça düştü kubbe zarar gördü!

Süleymaniye Camisi'nin şerefesinden parça düştü kubbe zarar gördü!

FATİH'teki Süleymaniye Camisi'nin Haliç yönündeki üç şerefeli minaresinden bir parça revak kubbenin üzerine düştü.

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Süleymaniye Camisi'nin şerefesinden düşen parça, revak kubbesinin kurşun kaplamasında hasar oluşturdu.

Parça, kubbenin kurşun kaplamasına zarar verdi.

Görevliler, minarenin bulunduğu bölümdeki camiye giriş kapısını kapatarak, önüne güvenlik şeridi çekti.

Camiye ziyarete gelen turistler ve vatandaşlar, diğer kapılara yönlendirildi.

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