Oğuz Haksever ekranlara dönüyor işte yeni adresi

Ekranların deneyimli ismi Oğuz Haksever, tv100 Ana Haber sunuculuğuyla ekranlara geri dönüyor.

tv100 medya dünyasında dikkat çeken transferlerine bir yenisini daha ekledi. Erdoğan Aktaş, Candaş Tolga Işık gibi başarılı isimlerle her geçen gün daha da büyüyen tv100, deneyimli isim Oğuz Haksever’i de kadrosuna kattı.

tv100 Ana Haber Bülteni ile ekranlara geri dönen Oğuz Haksever, 17:30 ile 19:30 saatleri arasında tv100 Ana Haber Bülteni ile hafta içi her gün izleyicinin karşısına çıkacak.

Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever, 20 Mart 1957 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. Ankara, Çankaya Lisesinden 1974 yılında mezun oldu. 1974-1979 yılları arasında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin (Gazi Üniversitesi) İşletme Fakültesi'nde eğitim gördü. Mezun olunca Amerika'da Texas A&M Üniversitesi'nde İngiliz Dili Enstitüsü'ne gitti. "Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği" (AISEC) sınavlarını kazanarak Norveç'te bir petrokimya tesisinde 3 ay işletme stajı yapmaya hak kazandı.

1979 yılında mezun olduktan sonra açılan sınavları kazanarak TRT Haber Dairesi Başkanlığı'nda muhabirliğe başlayan Oğuz Haksever, Irak'taki Körfez Savaşı'nı ve Yugoslavya İç Savaşı'nı izleyenlere sundu. 1991 yılından sonra; sırasıyla Show Tv, Kanal 6 ve ATV haber merkezlerinde muhabir, editör ve sunucu olarak çalıştı. Bu kanalların haber merkezlerinin kuruluşlarında görev aldı. 2000 yılında çalışmaya başladığı NTV'de Haber Müdürlüğü, Haber Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Bu süre içinde çeşitli tartışma programlarını ve özel yayınları hazırlayıp sundu. İçeriğinde 'O' an başlığı altında haber fotoğraflarını yorumladığı "Ve İnsan" programını 2003-2010 yılları arasında hazırlayıp ekrana getirdi. 'O' an adıyla iki kitabı bulunuyor.

Haksever, NTV'de hafta içi editör ve anchor olarak çalıştı. Ayrıca "Son Söz" adlı tartışma programının moderatörlüğünü yaptı. "Gerçek Orada Bir Yerde" adlı 13 bölümlük bilim-kültür programının moderatörlüğünü de üstlendi. NTV Radyo ve Kral FM'de de Gazeteci Mehmet Barlas'la birlikte "Makam Farkı " adlı müzik programını hazırlayıp sundu. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak yer aldı, atölye çalışmaları yürüttü, seminerler, konferanslar verdi.

Spikerin; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Gazetecilik Başarı Ödül yarışmalarında 2 özel ödül, 1 mansiyon ödülü ve 1 En İyi Televizyon Programı dalında 1 Gazetecilik Başarı Ödülü, 2004 yılında Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti tarafından Mahmut Tali Öngören Televizyon Programı Ödüllerine layık görüldü ve 2003-2009 yıllarında Türk Dil Kurumu'nun ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun oluşturduğu jüriler tarafından "Türkçeyi En İyi Kullanan Yayıncı" olarak seçildi.