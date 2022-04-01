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Türkiye genelinde 5 milyonluk dev vurgun! Motor ve şasi numaralarını çaldılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye genelinde 5 milyonluk dev vurgun! Motor ve şasi numaralarını çaldılar

TÜRKİYE genelinde yanmış ve hurda araçların şasi numaralarını aynı marka ve model çalıntı araçların şasi numaralarıyla değiştirip satarak 5 milyon liralık vurgun yapan 10 kişilik çete çökertildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son günlerde bazı otomobillerin alım-satımında ve şasi numaralarında usulsüz durumlar olduğuna dair ihbarlar aldı. İhbarlar üzerine geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin daha önceden yanmış ve hurda araçların şasi numaraları kopyalayarak aynı marka ve model çalıntı araçlarla değiştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin yanmış ve hurda araçların sahiplerine ulaşarak otomobilleri ortalama 40 bin liraya satın aldığı, ardından satın aldıkları araçların şasi numaralarıyla çalıntı araçların şasi numaralarını kendi tamirhanelerinde değiştirdikleri tespit edildi. Şasi numaraları değiştirilen 14 aracı satan çete üyelerinin 5 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

10 kişilik çete çökertildi
Ekipler teknik ve fiziki takip ile çete üyelerini bir bir tespit etti. Yapılan operasyonda aralarında çete lideri Asil Ş.'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.D.'nin Anadolu'da hurda ve yanmış araçları tespit ederek onların şasi numaralarını örgüt lideri Asil Ş.'ye gönderdiği belirlendi.

Adliyeye sevk edildiler
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen çete lideri Asil Ş.'nin daha önceden oto galerici olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

"Emniyetten Allah razı olsun"

Mağdurlardan Orhan Rençber, "Beni Rize emniyetten aradılar. Bu aracın şasi numaralarının değiştirdiğini söylediler. Aracı TIR'a yükledik, İstanbul'a getirdik. Emniyet sağ olsun çok ilgilendi. Ben bu aracı alıp ekspere gittim ve hiçbir sıkıntı olmadığı söylendi. Noterde ve muayene istasyonunda bir sorun yaşanmadı. 250 bin lira zararım var" dedi.

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