Kahramanmaraş'ta 5 milyon liralık altın kanalizasyona akıyordu! Harekete geçildi

TÜRKİYE'nin İstanbul'dan sonraki en büyük altın işleme merkezi olan Kahramanmaraş'ta kuyumcu atölyelerinin toz halindeki altınları artık kanalizasyona akmayacak. Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, "Milli servetimizin kanalizasyona akmasını önleyeceğiz" dedi

Abone ol

Yüzlerce kuyumcu atölyesi ile modelleme başta olmak üzere bir çok yeniliğin yapıldığı ve 107 bin metrekare kapalı alanı bulunan Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumcular Sitesi'nde kanalizasyona karışan 5 kilo altın ileri teknoloji arıtma tesisi ile artık ekonomiye kazandırılacak. Altın modelleme, CNC kesim, punta kaynak teknolojisinin kullanıldığı atölyelerden kanalizasyona akan altınların kurtarılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ileri teknoloji geri dönüşüm tesisi kurulacak.

"Her ay 400 gram kanalizasyona altın gidiyor"

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, yaptığı açıklamada "Sitede 400 kuyumcu imalathanesi, altın ve mücevher üreten firmamız var. Bu firmalarımızdan atıklara giden altın olduğunu tespit ettik. Aslında firmaların kendi içinde arıtmaları var ama bunlardan da kaçıp kanalizasyona giden altınlar var. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile birlikte bir fizibilite çalışmamız olmuştu. Buradan çıkan suların analizlerini Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) yaptırarak ortalama her ay 400 gram altının sularla kanalizasyona karıştığını tespitini yaptırdık" dedi

"İşler açılırsa kayıp daha fazla olur"

Şu anda kuyumcu sektörünün istenilen seviyede bir üretim halinde olmamasına rağmen 400 gram altının kanalizasyona gittiğini söyleyen Öz, şunları kaydetti:

"Bu kanalizasyona akan altınlar daha bizim işlerimizin iyi olmadığı bir döneme denk geliyor. Aslında kuyumculuk sektörünün de istenilen seviyede olmadığı halde kanalizasyondan gittiğini gördük. 'Biz ne yapabiliriz ?'diye bir çalışma içerisine girdik. DOĞAKA ile birlikte bir fizibilite çalışmasını yaparak uygun bir yer olarak da mevcut gördüğümüz alanda bir geri dönüşüm ve arıtma tesisi kurma planını yaptık. Bu planımızla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 'üreten şehirler' projesine başvurduk. Başvurumuzda ciddi olarak değerlendirmeye alındı. Bizim tahmin ettiğimiz 10 milyon liralık bir yatırım gerekiyordu. Bunun 5 milyon lirasının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacağını bakanımız bize söz verdi. Şimdi son hızla artık bu tesisin ihale aşamasına gelip yapılması için şu an çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"Beklentimiz yılda minimum 5 kilo altın"

Buradan beklentimiz yılda minimum 5 kilo altın. Bu da yaklaşık 5 milyon liraya kadar tekabül ediyor. Buradaki amaç ticari bir faaliyet değil. Sadece milli servetimiz olan bu altınların kanalizasyondan heba olup gitmemesini amaçlıyoruz. İkinci amacımız da buradaki firmalarımızın ödemesi gereken ortak giderlerin buradan karşılanıp firmalarımızın da girdi maliyetlerini düşürerek dünya ile rekabet edebilirliği artırmayı amaçlıyoruz."