BIST 2.252
DOLAR 14,69
EURO 16,21
ALTIN 908,74
HABER /  POLİTİKA  /  İYİ PARTİ
ADV Ramazan Bayramı'nda Avantajlı Fiyatları Kaçırmayın

Çatlak ses istemiyor! İYİ Parti lideri Akşener'in hamlesi kulislerde yankı buldu

Çatlak ses istemiyor! İYİ Parti lideri Akşener'in hamlesi kulislerde yankı buldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanında görev değişiklikleri yaptı. Koray Aydın'ın teşkilatlardaki etkisini azaltmak isteyen Akşener'in partisinde 'çatlak ses' istemediği iddia edildi.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nu görevden almış, Koray Aydın'ı da teşkilat sorumluluğundan alarak siyasi işler başkanlığına getirmişti. 

Teşkilatları kendisine bağlayan Akşener'in Aydın'ın teşkilatlar üzerinde etkisini azaltmayı hedeflediği konuşulanlar arasında.

İYİ Parti liderinin bu hamlesinin altı muhalefet partisi ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çıkarılacak 'ortak adaya' yönelik olduğu değerlendirmeleri de yapılıyor.

İddialara göre Meral Akşener, parti içinden, özellikle de teşkilatlardan ortak bir cumhurbaşkanı adayı ile ilgili 'çatlak ses' çıkmasını istemiyor.

(CUMHURİYET)

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ile görüştü İlk açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ile görüştü İlk açıklama geldi
Uzman Diyetisyen açıkladı: Oruç tutanlarda yaşlanmayı durduruyor
Uzman Diyetisyen açıkladı: Oruç tutanlarda yaşlanmayı durduruyor
Flaş karar! Salgın "kritik hastalık" kategorisinden çıkarıldı
Flaş karar! Salgın "kritik hastalık" kategorisinden çıkarıldı
Süleymaniye Camisi'nin şerefesinden parça düştü kubbe zarar gördü!
Süleymaniye Camisi'nin şerefesinden parça düştü kubbe zarar gördü!
Kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
İngiltere'den Türkiye'ye getirilen çöpler Meclis gündeminde
İngiltere'den Türkiye'ye getirilen çöpler Meclis gündeminde
Ali Erbaş: Yeni bir cami daha açıyoruz, şaşırıp kalıyorlar
Ali Erbaş: Yeni bir cami daha açıyoruz, şaşırıp kalıyorlar
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
Teknik Direktör Güvenç Kurtar: Ayakkabımı atsam onlardan iyi antrenörlük yapar
Teknik Direktör Güvenç Kurtar: Ayakkabımı atsam onlardan iyi antrenörlük yapar
Şekerde fiyat oyununu bozacak gelişme Türk Şeker ürünlerinde yazılı olacak
Şekerde fiyat oyununu bozacak gelişme Türk Şeker ürünlerinde yazılı olacak