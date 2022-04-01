Çatlak ses istemiyor! İYİ Parti lideri Akşener'in hamlesi kulislerde yankı buldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanında görev değişiklikleri yaptı. Koray Aydın'ın teşkilatlardaki etkisini azaltmak isteyen Akşener'in partisinde 'çatlak ses' istemediği iddia edildi.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nu görevden almış, Koray Aydın'ı da teşkilat sorumluluğundan alarak siyasi işler başkanlığına getirmişti.

Teşkilatları kendisine bağlayan Akşener'in Aydın'ın teşkilatlar üzerinde etkisini azaltmayı hedeflediği konuşulanlar arasında.

İYİ Parti liderinin bu hamlesinin altı muhalefet partisi ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çıkarılacak 'ortak adaya' yönelik olduğu değerlendirmeleri de yapılıyor.

İddialara göre Meral Akşener, parti içinden, özellikle de teşkilatlardan ortak bir cumhurbaşkanı adayı ile ilgili 'çatlak ses' çıkmasını istemiyor.

(CUMHURİYET)