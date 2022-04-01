CHP yine rüşvete bulaştı! Balıkesir Gömeç Belediyesi Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) taciz, tecavüz ve rüşvet skandallarına yenisi eklendi. CHP'li Balıkesir Gömeç Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişkin, bir firma adına iş yapan taşeron şirketten 50 bin lira rüşvet istediği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.

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Usulsüz ihaleler, imar rantları ve rüşvet çarklarıyla gündemden düşmeyen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelerde skandallar bitmiyor. Yalova ve Bilecik belediyelerinin ardından bu kez de Balıkesir'de rüşvet skandalı patlak verdi. CHP'li Gömeç Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişkin, bir firma adına iş yapan taşeron şirketten 50 bin lira rüşvet istediği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.

320 bin dolarlık rüşvet skandalı

Yalova'da iki yıl önce ortaya çıkan ve CHP'li Başkan Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in yargılandığı büyük yolsuzlukla ilgili davalar devam ederken geçtiğimiz aylarda ise yine CHP'li Bilecik Belediyesinde 320 bin dolarlık rüşvet skandalı patlak vermişti.

Rüşvetin alındığı sırada suçüstü yapılan bu baskının yankıları devam ederken yine CHP'li bir belediyede yine bir rüşvet skandalı patlak verdi. Balıkesir'e bağlı Gömeç Belediyesinde başkan yardımcılığı ve büyükşehir belediye meclis üyeliği görevlerini yürüten Hüseyin Gazi Pişkin, 22 Mart günü jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Pişkin'in bir firmaya iş yapan taşerondan 50 Bin lira rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındığı ve ifade verdikten adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.

Görevden uzaklaştırıldı

CHP'li Pişkin'in 50 bin lira rüşvet istediği taşeron yetkilisinin rüşvet görüşmesini kayda aldığı ve bu kayıtla birlikte jandarmaya giderek suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken konu hakkında inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için Hüseyin Gazi Pişkin'i görevden uzaklaştırdı.

Belediyeden güldüren paylaşım

Yaşanan skandal ve görevden uzaklaştırmanın ardından Gömeç Belediyesi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. "Gömeç Belediyesinde belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten Hüseyin Gazi Pişkin, hakkında başlatılan soruşturmanın süresince İçişleri Bakanlığının kararı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Bugüne kadar yazılı ve görsel basında yapılan gerçek dışı haberlere mahal vermemek amacıyla kamuoyuna duyurulur" şeklindeki açıklamada neyin anlatılmak istendiği anlaşılamazken çok sayıda vatandaş bu açıklamayı komik buldu.

(SABAH)