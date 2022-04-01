Sahurda ezan okunurken su içilir mi Diyanet bilgi verdi bir şartı var

Cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı, şeytanın kilitlendiği ve kutsal kitabımız Kuran'ın indirildiği ay olan Ramazan ayı başladı. Müslüman alemi 2022 yılının ilk orucu için sahura bu gece 1 Nisan cuma gecesini cumartesiye bağlayan gece kalkacak. Peki Ramazan orucuna nasıl niyet edilir, ezan bitene kadar bir şeyler yenir, su içilir mi?

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Müslüman aleminin sevinçle beklediği mübarek Ramazan ayı geldi. Kuran'ı Kerim'in indirildiği, şeytanın bağlandığı ve cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek ayı hakkıyla geçirmek isteyen vatandaşlar oruca bu gece 1 Nisan cuma gecesini cumartesiye bağlayan gece kalkılacak. Peki sahura kalkmadan oruç tutulur mu, oruç tutmak için niyet etmek şart mı, ezan okunurken su içilir mi, ezan bitene kadar bir şeyler yenir mi?

Oruca nasıl niyet edilir: İbadet ederek Allah'a daha yakın olmak isteyen, oruç tutarak nefsini terbiye eden ve yoksulların halini daha iyi anlayan vatandaşlar için niyet etmek de yaptığı işin bilincinde olmak demektir. Oruç niyeti için “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Niyetsiz, sahursuz oruç kabul olur mu: Diyanet İşleri Başkanlığı oruca niyet etme konusunda detayları paylaştı. Diyanet'in internet sitesinde şu bilgiler yer aldı; Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih(doğru) değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Oruç için ne zaman niyet edilir: Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Sahurda ezan bitene kadar su içilir mi? "Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur."

Kısaca;

Buna göre sahurda ezan okunduğu sırada, oruca başlama saati olan imsak vakti girdiği için yenilip içilmemelidir. Bu durumda ezan okunurken su içmek orucu bozar. O gününün orucuna niyetlenmek isteyen kişi, ancak sabah ezanına kadar bir şeyler yiyip içebilir.

Ramazan ayında kılınacak namazlar:

- İlk 10 gün içinde kılınabiliyorsa, tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.

- İkinci 10 gün içinde yine aynı şekilde kılınabiliyorsa, tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.

- Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm okuduktan sonra yapılabilirse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

Ramazan ayında çekilecek tesbihler:

1-10 gün arası 100 kere: Ya Erhamerrahimin ( Ey iman edenlerin en merhametlisi)

11-20 gün arası 100 kere: Ya Gaffarez Zünüb ( Ey günahları bağışlayan)

21-30 gün arası 100 kere: Ya Atikarrikab ( Ey iyileri koruyan)