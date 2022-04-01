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DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çarpıcı çıkış

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çarpıcı çıkış

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masada herkesin kendinden ödün vermesi gerektiğini dile getirirken Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da açıklamada bulundu.

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Millet İttifakında cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda belirsizlik sürerken Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan çarpıcı bir çıkış geldi.

Ali Babacan, "Altılı masada baştan her şeyi açık konuşmazsak yarın ihtilafla sonuçlanabilir. Açık ve şeffaf olmak lazım. Altı farklı siyasi partiden bahsediyoruz. Altı genel başkan bir araya oturunca tek parti haline gelmiyor. Burada ödünleşme süreci gerekiyor. Ödünleşmeyle mutabakat arayışı gerekiyor.

"Cumhurbaşkanı adayı işe uygun olacak"
Geçiş dönemini yönetebilecek, Türkiye'yi parlamenter sisteme götürebilecek hem meclis hem de cumhurbaşkanı adayı rahat bulunur. Önemli olan ne yapılacağıdır. Hani 'işe göre adam veya adama göre iş' denir ya. Biz 'işe göre adam' bakacağız. Önce yapacağımız işi tanımlayacağız. Yapacağımız işe uygun cumhurbaşkanı adayını sürecin sonunda belirleyeceğiz. Altılı masanın en önemli kararlarından bir tanesi cumhurbaşkanı adayının mutabakatla ve sürecin sonunda belirlenmesi. Demokrasiye inanmış ve özümsemiş, parlamenter sistemi içselleştirmiş bir cumhurbaşkanı adayı şart. Masada olur, masanın dışında olur, onlar önemli değil."

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