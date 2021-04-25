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Rus Patriği'nden Ermenileri kızdıracak sözler

Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Krill, Ermenistan'ın 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına karşın Osmanlı İmparatorluğu'nun hiçbir Hristiyan azınlığı yok etmediğini söyledi.

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Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç kimsenin Hristiyan azınlıkları yok etmediğini, dini toplulukların arasında bir ilişki düzeninin bulunduğunu belirtti.

Rus devlet kanalı Rossiya 24’e konuk olan Kirill, Osmanlı  İmparatorluğu’nda hiç kimsenin Hristiyan azınlıkları yok etmediğini, dini toplulukların arasında bir ilişki düzeninin bulunduğunu ifade etti. Patrik Kirill, “Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu’nu ele alalım, evet, Hristiyan azınlıklar vardı fakat hiç kimse onları yok etmedi. O zamanki dini topluluklar arasında bir ilişki, kurulmuş bir etkileşim düzeni vardı, insanlar yaşıyordu, ibadetlerini yerine getiriyordu, patrikhane vardı, kilise vardı” diye konuştu.

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