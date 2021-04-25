Fenerbahçe Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti

Zirve takipçisi Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla 72 puana yükselen Kanarya, haftayı 2. sırada tamamladı. 37 puanda kalan Paşa ise 16. sırada yer aldı.

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Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 15 ve 45+1'de (P) Valencia, 40'ta Szalai kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 21'de Hajradinovic ve 81'de (P) Hadergjonaj'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 72 puana yükseldi ve haftayı 2. sırada kapattı. Kasımpaşa ise 37 puanla 16. sırada yer aldı. Fenerbahçe, ligin 38. haftasında perşembe günü Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, önümüzdeki haftayı BAY geçecek.

Maçtan önemli dakikalar

11. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayının sağından kale alanına yönelen Ozan Tufan, Valencia ile verkaç yaptıktan sonra topla buluştu. Ozan'ın sağ çaprazdan çıkardığı şutta Hadergjonaj kale çizgisi önünde topa dokunarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

15. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Caner Erkin'in sağdan ortasında Valencia'nın altıpasın içinden yaptığı düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

21. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Serdar Aziz'in geri pasında kaleci Harun Tekin'in uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Meşin yuvarlağı bir anda önünde bulan Hajradinovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1

33. dakikada Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas ile 2 önemli gol pozisyonundan faydalanamadı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pelkas'ın ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Aynı dakika içinde bu kez Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Pelkas, Brecka'yı şık bir şekilde çalımladıktan sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul bir kez daha gole izin vermedi.

40. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında ön bölümde Szalai'nin kafayla aşırttığı meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-1

45. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin pasında Valencia ceza sahasında Haddadi'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

45+1'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Valencia kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-1

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı.

53. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas'ın pasında Nazım Sangare'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

77. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hajradinovic'in ceza sahası içinde kaleci Harun Tekin'den sıyrılmak isterken yerde kalması üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

81'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 3-2

86. dakikada Sinan Gümüş'ün pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla ceza sahasına giren Thiam'ın sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

Fenerbahçe karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 3 - 2 :Kasımpaşa

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 72 Sinan Gümüş), Ozan Tufan (Dk. 72 Luiz Gustavo), İrfan Can Kahveci (Dk. 90 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas (Dk. 90+9 Novak), Valencia (Dk. 72 Thiam)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku (Dk. 81 Drinkwater), Bistrovic (Dk. 53 Tarkan Serbest), Koomson (Dk. 53 Anıl Koç), Hajradinovic, Varga, Thelin

Goller: Dk. 15 ve 45+1 (P) Valencia, Dk. 40 Szalai (Fenerbahçe), Dk. 21 Hajradinovic, Dk. 81 Hadergjonaj (P) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 33 Thelin (Kasımpaşa), Dk. 42 İrfan Can Kahveci, Dk. 81 Harun Tekin (Fenerbahçe)