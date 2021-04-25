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Kayserispor'da Hamza Hamzaoğu ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı

Süper Lig takımlarından Kayserispor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

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Kayserispor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı. 20 Mart 2021'de Kayserispor'un başına geçen teknik direktör Hamzaoğlu bu görevde 37 gün kaldı.

Sarı-kırmızılılar, Hamza Hamzaoğlu ile 6 maça çıkarken bu maçlardan 4'ünü beraberlikle 2'sinden de yenilgi ile ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu son olarak kaptan Sapunaru'yu kadro dışı bırakmıştı.

Kayserispor, bu sezon Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Dan Petrescu ve alt yapı koordinatörü Uğur Kulaksız ile çalışmıştı.

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