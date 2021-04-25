Abdullah Ağar: PKK dağılmış durumda

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki terör hedeflerine savaş uçakları ve İHA/SİHA'larla bomba yağdırdı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, teröristlerin yardım istediğini örgütün dağıldığını söyledi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) PKK'lı teröristlerin Metina, Zap ve Avaşin'de bulunan PKK kamplarına bomba yağdırdı, komandolar karadan Metina'ya girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara’ya yaptığı operasyondan 2.5 ay sonra Kuzey Irak’a ‘Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım’ adıyla yeni bir operasyon başlattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyonu Twitter hesabından, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta!” sözleriyle duyurdu.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, CNN Türk'te TSK'nın ‘Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım’ harekâtını değerlendirdi. Sahadaki teröristlerin köşeye sıkıştığını söyleyen Ağar şöyle konuştu:

"'Sahadaki teröristler cıyak cıyak tabiri caizse... Şu an yardım istiyorlar, dağılmış durumdalar, parçalanmış durumdalar. Metina bir düğüm noktası gibi. Son derece keskin bir arazi yapısı var. Böyle bir alanda etki ortaya koyuyorsunuz.''

PKK kamplarına hava bombardımanı

Çok sayıda savaş uçağının yanı sıra silahsız ve silahlı insansız hava araçlarının da (İHA/SİHA) katıldığı operasyonda, terör örgütünün yuvalandığı sığınak ve barınaklarla, cephanelik olarak kullanılan mağaralar vurularak yerle bir edildi.

Ağırlıklı Metina, Avaşin-Basyan, Kandil ile Zap'ı kapsayan ve geniş bir alanı hedef alan hava harekâtı ile birlikte sınırdaki Fırtına obüsleri ve diğer uzun menzilli obüsler 'Saha temizliği' atışları yaptı. Havadan ve karadan yapılan nokta atışlarından sonra komandolar ve özel kuvvetlerden oluşan kara birlikleri başta Metina olmak üzere Kuzey Irak içlerine girdi. Metina özellikle terör örgütünün Türkiye’ye sızma girişimlerinin operasyon merkezi olarak biliniyor.