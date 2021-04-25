Ankaragücü'nü deviren Yeni Malatyaspor nefes aldı
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Yeni Malatyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 40'a çıkarırken; Malatya'dan eli boş dönen Ankaragücü 38 puanda kaldı.Abone ol
3. dakikada Voca'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Alper Potuk'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
6. dakikada Endri Çekici'nin sol kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortayla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunu kaleci Ertaç Özbir iki hamlede kontrol etti.
34. dakikada Kitsiou'nun ceza sahası içerisinden vuruşu direkten döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Endri Çekici'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
36. dakikada Zeki Yavru'nun sol ceza sahası yanından kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.
42. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla buluşan Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay kornere çeldi.
43. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan kullandığı korner atışına iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Fofana'nın vuruşunda top üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
55. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün kafa golüyle öne geçti. Fofana'nın sol kanattan pasıyla buluşan Karim Hafez'in penaltı noktasına orta yaptı. Ortaya iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0
66. dakikada topa müdahale etmek isterken Karim Hafez'in dizine basan Geraldo kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
78. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor farkı ikiye çıkardı. Mallan'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Tetteh'in savunmayı geçtikten sonra vuruşunda top kale direğine çapıp ağlarla buluştu: 2-0
87. dakikada Ahmed Ildız'ın ceza yayının gerisinden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay güçlükle uzaklaştırdı.
90+1. dakikada sağ kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında taç atışı sonrası ceza sahası içinde topu kontrol etmek isteyen Alper Potuk, Karim Hafez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
90+2. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Penaltıyı kullanan Paintsil meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan ağlarla buluşturdu: 2-1
Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Yeni Malatyaspor: 2 - 1 :Ankaragücü
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru (Dk. 85 Acquah), Ahmet Ildiz, Mustafa Eskihellaç (Dk. 68 Mallan), Adem Büyük (Dk. 80 Umut Bulut), Fofana (Dk. 85 Aly Malle), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 68 Tetteh)
Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto (Dk. 82 Emre Güral), Voca (Dk. 61 Geraldo), İbrahim Akdağ (Dk. 87 Şahverdi Çetin), Lobjanidze (Dk. 61 Atila Turan), Alper Potuk, Endri Çekici (Dk. 82 Embiya Ayyıldız), Paintsil
Goller: Dk. 55 Adem Büyük, Dk. 78 Tetteh (Helenex Yeni Malatyaspor), Dk. 90+2 Paintsil (P) (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Dk. 66 Geraldo (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 25 Endri Çekici, Dk. 48 Kulusic, Dk. 73 Paintsil, Dk. 78 Kitsiou, 90+4 Embiya Ayyıldız (MKE Ankaragücü), Dk. 38 Mustafa Eskihellaç, Dk. 75 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor)