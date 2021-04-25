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Şanlıurfa'da iftar sofrasında kardeşi tarafından öldürüldü

Bedensel engelli Emrah Baydilli, iftar sofrasında tartıştığı kardeşi Musa'yı bıçaklayarak ölümüne sebep oldu.

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Eyyüpkent Mahallesi'nde yaşayan iki kardeş arasında, iftar sofrasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada bedensel engelli olduğu öğrenilen Emrah Baydilli (42), mutfaktan aldığı bıçakla kardeşi Musa'yı (39) göğsünden yaraladı.

Hayatını kaybetti
Kanlar içerisinde yere yığılan Musa Baydilli için diğer aile fertleri, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla eve gelen ekipler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Musa Baydilli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan kardeşe gözaltı 
Emrah Baydilli, ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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