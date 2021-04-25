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Bakan Derya Yanık'ın 23 Nisan'daki sözleri tepki çekmişti! Bakanlık'tan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın, 23 Nisan’da 10 yaşındaki çocuğa Ramazan dolayısıyla bir şey ikram etmediğini söylemesi ve çocuğun koruma evinde kaldığını dile getirmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkiler üzerine bakanlıktan bugün bir açıklama yapıldı.

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Yeni atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan dolayısıyla makamında ağırladığı 10 yaşındaki çocuğa ‘Ramazan sebebiyle’ çikolata ikram etmediğini söyledi. Derya Yanık, çocuğun ramazandan sonra, kaldığı koruma evinden yine misafir olarak geleceğini, çikolata ikramını o zaman yapacağını söyledi. Yanık’ın, çocuğa çikolata ikram etmemesi ve koruma evinde kaldığını söylemesine sosyal medyadan büyük tepki geldi.

Bakanlıktan açıklama

Bugün bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

Bakanlığımız koruması altında olan çocuklar da bu ülkenin tüm çocukları ile eşit haklara sahiptir ve onların da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, diğer akranlarıyla deneyimlemeleri en doğal haklarıdır. Devlet koruması ve bakımı altında olmak, bu çocuklarımız için utanmaları, gizlemeleri ya da kendilerini toplumdan soyutlamaları gereken bir durum değildir.

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