Usta şarkıcı Milva hayatını kaybetti! Ölümü hayranlarını yasa boğdu

İtalya'nın önemli seslerinden olan ve Türkiye'de de çok sevilen şarkıcı Milva hayatını kaybetti.

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İtalya'nın popüler isimlerinden şarkıcı Milva, 81 yaşında hayatını kaybetti. 1960'lı ve 70'li yılların popüler ismi İtalyan şarkıcı Milva'ın 81 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının uzun süredir hasta olduğu biliniyordu. Milva'nın kızı Martina Corgniati, ölüm haberini İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya verdi.







Milva kimdir?

Uzun bir süredir hastalıkla mücadele eden Milva, 17 Temmuz 1939 tarihinde doğmuştu. Gerçek adı Maria Ilva Biolcati olan ünlü şarkıcı İtalya'nın yanı sıra Almanya'da da popülerdi. Son albümünü 2010 yılında yayınlayan Milva'nın popüler şarkıları arasında La Rossa ve La Pantera di Goro sayılabilir. Ayrıca La Cumparsita, La Filanda ve Nessuno di Voi şarkıları da ses getirmişti.



Müziğin yanı sıra tiyatroda da boy gösteren Milva, İtalya ve Almanya'nın yanı sıra Fransa, Türkiye, Japonya, Güney Kore, Yunanistan, İspanya ve Güney Amerika'da da albümler yayınladı. Müzisyenler Ennio Morricone, Francis Lai, Mikis Theodorakis, Enzo Jannacci, Vangelis ve Franco Battiato gibi isimlerle çalıştı. Milva, D'amore si muore, The Beautiful Ippolita gibi filmlerde de oynadı.