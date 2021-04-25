AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu" açıklamasında bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklamada bulundu. ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım kararına tepki gösteren Çelik şu ifadeleri kullandı.

- Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu.

- Siyaset ve diplomasi, tarihi yargılama ve husumet alanı olmaktan çıkardığı müddetçe başarılıdır. Tarihi siyasi yük haline getirmeye çalışanlar sadece kendi yüklerini artırırlar.

- Tarihi, siyasi normalleşmeyi tehlikeye sokan bir husumet alanı gibi kullananlar aynı yanlışla mutlaka yüzleşmek zorunda kalırlar.