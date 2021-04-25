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Giresun'dan acı haber! 3 kardeş 4 ay içinde koronavirüsten hayatını kaybetti

GİRESUN'lu 3 kardeş Mehmet (64), Ahmet (66) ve Ziya Turun (60),  4 ay içinde yakalandıkları koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.  Salgın nedeniyle 3 ağabeyini toprağa veren İsmet Turun, "Şu an bir ablam İstanbul'da tedavi görüyor; durumu ağır. Bu hastalık ailemizi yarıya indirdi. Dayanmak zor, dua ediyorum" dedi.

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İşçi emeklisi Mehmet Turun, aralık ayında İstanbul'da yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Mehmet Turun, tedavi gördüğü hastanede 30 Aralık'ta hayatını kaybetti. Turun, memleketi Şebinkarahisar ilçesine bağlı Saplıca köyü Licese Mahallesi'nde toprağa verildi. Mehmet Turun'un iş insanı ağabeyi Ahmet Turun da mart ayında koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi gören Turun, 17 Mart'ta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.  Ahmet Turun da Şebinkarahisar'da defnedildi.

İki kardeşin ölümünü ardından ailenin en küçük erkek kardeşlerinden Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı Ziya Turun da yapılan tetkiklerin ardından koronavirüs testi pozitif çıktı. İstanbul'da hastanede bir süre yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ziya Turun da 23 Nisan'da yaşamını yitirdi. Ağabeyleri gibi koronavirüs mücadelesini kaybeden Turun, Şebinkarahisar'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Turun kardeşlerin, 4 ay içinde yaşamlarını yitirmesi, ailesi ve yakınlarını hüzne boğdu.

'Dayanmak zor'

Salgın nedeniyle 3 ağabeyini toprağa veren İsmet Turun, "8 kardeşiz. Ağabeylerimi köyümüzde toprağa koymak çok büyük acı. Ben ve ablalarım bu hastalığı yaşadık. Kimimiz atlattık, şu an bir ablam İstanbul'da tedavi görüyor; durumu ağır. Bu hastalık ailemizi yarıya indirdi. Dayanmak zor, dua ediyorum" dedi.

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