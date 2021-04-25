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Son dakika Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, istifa etti

ERMANİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, son dakika istifa ettiğini duyurdu. Paşinyan, 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini belirtti.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mart ayında aldığı istifa kararı almıştı.

Dağlık Karabağ’da yaşadığı büyük hezimet sonrası aylardır istifa çağrıları yapılan Paşinyan, Rus medyasına konuşmuş, "Nisan'da istifa edeceğim. Ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin yapılması için yapacağım. Bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim." demişti.

Ermenistan Başbakanı, 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini açıkladı.

Ordu muhtıra vermişti
Ermenistan ordusu, şubat ayında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemişti.

Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıklamıştı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamamıştı.

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