Derya Yanık kimdir evli mi aslen nereli? Derya Yanık eşi kimdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık'ın hayatı merak konusu oldu. AK Parti yeni MKYK'da görev alan Derya Yanık aslen Osmaniye Kadirli doğumlu ve 49 yaşında. Sivil toplum kuruluşlarında görev alan Derya Yanıl hukuk Fakültesi mezunu. Peki yeni bakan Derya Yanık evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

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Kabide değişikliği sonrasında yeni Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye ayrılmasıyla kabinede bakanlık sayısı 16'dan 17'ye yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık getirildi. Yeni Aile Bakanı Derya Yanık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtları, bu son dakika gelişmesinin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki Derya Yanık kimdir, aslen nereli, eşi ve çocukları var mı?

Derya Yanık kimdir: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1972'de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu.

İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Yanık, 1995'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve Aralık 1996'da İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı.

Serbest avukat olarak çalışmaya başlayan ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olan Derya Yanık, 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde de bulunan Derya Yanık, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti.