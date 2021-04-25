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Firari Fatih Özer'in ağabeyi, Thodex'in ortaklarından Güven Özer İstanbul’da yakalandı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Önceki gün 78 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda yakalananların sayısı 66’ya yükselmiş oldu.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'nin yerli kripto para borsalarından Thodex’e yönelik soruşturma başlatılmış, illegal faaliyetleri gerekçe gösterilerek firmanın CEO’su Faruk Fatih Özer’in de aralarında olduğu 78 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Önceki gün başlatılan ve devam eden çalışmalarda 65 şüpheli yakalanmış, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı İnterpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Gece operasyonu
Aranan şüpheliler arasında firari CEO’nun ağabeyi Güven Özer’in, bu gece İstanbul’un Pendik’te saklandığı evde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Şirketin ortakları arasında yer aldığı öğrenilen Güven Özer, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Bununla birlikte aranan 78 şüpheliden 66 kişi yakalanmış oldu.

Polis, firari 12 şüpheli peşinde
Polis, halen firari durumda olan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor.

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